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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI REYHAN ÇOBANGİL

Reyhan Çobangil

Sol Parti
Reyhan Çobangil
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı