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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NURÇİL SOYKUT

Nurçil Soykut

Sol Parti
Nurçil Soykut
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı