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Irmak Ildır
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
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Mahir Mertcan Kızılırmak
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
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İbrahim Talha Türkan
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
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Yusuf Erdem
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
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Hilal Mut
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
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Heybet Kanat
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
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Seyit Güney Özdamar
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
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Uğur Şabudak
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
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Uluç Çağrı Yeltekin
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
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Şerefnur Etker
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
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Huri Melek Kırhan
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
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Bahar Bulut
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
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Meriç Ünver
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
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Siraç Cancan
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
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Murat Doğan
Türkiye Komünist Hareketi
Adana