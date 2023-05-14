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Cengiz Kılçer
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
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Ziya Bahçeci
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
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Eda Nur Aksoy
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
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Şahin Çalışkan
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
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Ozan Demircan
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
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Emre Tuğberk Şahin
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
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Ahmet Kırdaloğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
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Gülben Erdem
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
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Hakan Aslan
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
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Zafer Kadri Ayal
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
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Uğur Aykut
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
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Coşkun Yazıcı
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
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Erhan Uygun
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge