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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EDA NUR AKSOY

Eda Nur Aksoy

Türkiye Komünist Hareketi
Eda Nur Aksoy
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı