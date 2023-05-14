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Evrim Saldıran
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
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Ayten Harmancılar
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
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Fatma Yakoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
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Kasım Turan
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
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Suat Gençağ
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
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Büşra Tan
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
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Mert Ali Şenol
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
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Enes Yayla
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
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Deniz Önder
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
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Eylül İşbilir
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
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Cihat Satıcı
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge