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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÜŞRA TAN

Büşra Tan

Türkiye Komünist Hareketi
Büşra Tan
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı