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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BARIŞ ATASAYAR

Barış Atasayar

Türkiye Komünist Hareketi
Barış Atasayar
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı