Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAFET YARDIM

Yafet Yardım

Türkiye Komünist Hareketi
Yafet Yardım
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı