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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAYRAM İPEKÇİ

Bayram İpekçi

Türkiye Komünist Hareketi
Bayram İpekçi
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı