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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SAKİNE YORGAN

Sakine Yorgan

Türkiye Komünist Hareketi
Sakine Yorgan
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Eskişehir
Kaynak: Anadolu Ajansı