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Sibel Altıntaş
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
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Ali Tutuş
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
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Sinem Kotan
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
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Hüseyin Kaan Erdoğan
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
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Mehmet Eynallı
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
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Ahmet Karabıyık
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
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Hünerment Boral
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
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Renas Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
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Mirhat Boral
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
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Pembe Türken
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
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Mehmet Göktepe
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
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Ozan Ovalı
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
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Deniz Canpolat
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep