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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AKIN GÜÇLÜ

Akın Güçlü

Türkiye Komünist Hareketi
Akın Güçlü
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Giresun
Kaynak: Anadolu Ajansı