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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAYLA GÜLŞEN

Yayla Gülşen

Türkiye Komünist Hareketi
Yayla Gülşen
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Hakkari
Kaynak: Anadolu Ajansı