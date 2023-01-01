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Nuray Yenil
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
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Ali Öztutan
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
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Tilbe Su Aslanpay
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
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Abdullah Tutuş
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
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Uğur Ertaş
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
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Serdar Doğan
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
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Ahmet Yorgan
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
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Maksut Kamit
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
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Meryem İpek Ertaş
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
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Cumhur Tamer Taşcı
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
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Süleyman Keskin
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay