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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET TARIK YENİL

Ahmet Tarık Yenil

Türkiye Komünist Hareketi
Ahmet Tarık Yenil
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı