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Adem Macar
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
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Gülser Han
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
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Cüneyt Ağar
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
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Onur Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
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Ecem Oktay
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
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Atakan Sava
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
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Hüseyin Sucuğ
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
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Banu Suzan Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
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Cansu Çakar
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
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Ülfet Kirmit Basa
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
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Yeter Yeşim Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
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Ersan Solmaz
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
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Esranur Birsin
Türkiye Komünist Hareketi
Konya