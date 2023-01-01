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Gazi Can
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
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Mehmet Makan
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
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Barış Bayhan
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
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Tuğba Canpolat Kırlangıç
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
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Meriç Çevik
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
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Engin Çaydan
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
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Semra Göktaş
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
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Bahar İzdal Çaydan
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
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Fırat Çağdaş Ay
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
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Batuhan Baybars
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
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Mustafa Deniz Bakanlar
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
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Serhat Erbil
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
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Yunus Sancak
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin