-
Irmak Ildır
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Nimet Çakılkaya
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Atilla Şenol
Türkiye Komünist Hareketi
Adıyaman
-
Kemal Gürbüz
Türkiye Komünist Hareketi
Afyonkarahisar
-
Deniz Özbek
Türkiye Komünist Hareketi
Ağrı
-
Sinan Açıkgöz
Türkiye Komünist Hareketi
Amasya
-
Seher Gökdere
Türkiye Komünist Hareketi
Artvin
-
Mert Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Aydın
-
Serkan Taş
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Fatih Berkay Soygel
Türkiye Komünist Hareketi
Bilecik
-
Abdulhakim Mert
Türkiye Komünist Hareketi
Bingöl
-
Yurdal Toksöz
Türkiye Komünist Hareketi
Bitlis
-
Habibe Kılıç Karaca
Türkiye Komünist Hareketi
Bolu
-
Yusuf Çakar
Türkiye Komünist Hareketi
Çanakkale
-
Nadir Uyğun
Türkiye Komünist Hareketi
Burdur
-
Ceren Soner
Türkiye Komünist Hareketi
Çankırı
-
Hıdır Çevik
Türkiye Komünist Hareketi
Çorum
-
Deniz Çelik
Türkiye Komünist Hareketi
Denizli
-
Gökmen Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
-
İlhan Tunca
Türkiye Komünist Hareketi
Edirne
-
Erdinç Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Elazığ
-
Ceyda Cimilli Akaydın
Türkiye Komünist Hareketi
Erzurum
-
Ekim Orhan İsmi
Türkiye Komünist Hareketi
Eskişehir
-
Sibel Altıntaş
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Akın Güçlü
Türkiye Komünist Hareketi
Giresun
-
Özcan Çataltepe
Türkiye Komünist Hareketi
Erzincan
-
Alev Doğan
Türkiye Komünist Hareketi
Gümüşhane
-
Nuray Yenil
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Gazi Can
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
-
Volkan Mahir
Türkiye Komünist Hareketi
Hakkari
-
Bürol Yıldız
Türkiye Komünist Hareketi
Isparta
-
Mehmet Hiçkorkmaz
Türkiye Komünist Hareketi
Kars
-
Hatice Ünder
Türkiye Komünist Hareketi
Kastamonu
-
Ogün Duran
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
-
Sergen Aydemir
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Ali Atlıkan
Türkiye Komünist Hareketi
Kırklareli
-
Abdulhalim Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Kırşehir
-
Kerem Usluer
Türkiye Komünist Hareketi
Kütahya
-
Çağatay Çelenkli
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Aslıhan Umar
Türkiye Komünist Hareketi
Kahramanmaraş
-
Cihan Satıcı
Türkiye Komünist Hareketi
Malatya
-
Tevfik Savaş Yalın
Türkiye Komünist Hareketi
Mardin
-
Mehmet Emin Türkmen
Türkiye Komünist Hareketi
Muğla
-
Özge Altay Dede
Türkiye Komünist Hareketi
Muş
-
Kaya Şahan
Türkiye Komünist Hareketi
Nevşehir
-
Erhan Bekdaş
Türkiye Komünist Hareketi
Ordu
-
Şerife Can
Türkiye Komünist Hareketi
Niğde
-
Ümran Karul
Türkiye Komünist Hareketi
Rize
-
Ali Akgül
Türkiye Komünist Hareketi
Sakarya
-
Alperen Kandemir
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
Yakup Dalkıç
Türkiye Komünist Hareketi
Siirt
-
Murat Uzun
Türkiye Komünist Hareketi
Sinop
-
Cemal Ceran
Türkiye Komünist Hareketi
Sivas
-
Mehmet Naci Günbat
Türkiye Komünist Hareketi
Tekirdağ
-
Hayrettin Aydın
Türkiye Komünist Hareketi
Tokat
-
Yahya Oskay
Türkiye Komünist Hareketi
Trabzon
-
Yaşar Yamaç
Türkiye Komünist Hareketi
Tunceli
-
Atilla Göktaş
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Ahmet Kamil Tekerek
Türkiye Komünist Hareketi
Van
-
Haydar Ali Aybirdi
Türkiye Komünist Hareketi
Yozgat
-
Murat Abı
Türkiye Komünist Hareketi
Zonguldak
-
Nefise Güneşer
Türkiye Komünist Hareketi
Aksaray
-
Emine Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Bayburt
-
Semih Güldalı
Türkiye Komünist Hareketi
Karaman
-
Salih Talay
Türkiye Komünist Hareketi
Uşak
-
İbrahim Özmen
Türkiye Komünist Hareketi
Kırıkkale
-
Anıl Hasan Urhan
Türkiye Komünist Hareketi
Batman
-
Onur Parlak
Türkiye Komünist Hareketi
Şırnak
-
Rıza Baran Boğa
Türkiye Komünist Hareketi
Bartın
-
Sevda Tizci
Türkiye Komünist Hareketi
Ardahan
-
Erkan Pınarbaşı
Türkiye Komünist Hareketi
Iğdır
-
Birsen Sünter
Türkiye Komünist Hareketi
Yalova
-
Selin Aksoy Duru
Türkiye Komünist Hareketi
Karabük
-
Bengisu İçten
Türkiye Komünist Hareketi
Kilis
-
Kemal Parlak
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Aysel Tekerek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Kurtuluş Kılçer
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Cengiz Kılçer
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Erkan Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Evrim Saldıran
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Hüseyin Murat Yurttaş
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Mercan Ünver
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Berkay Çelen
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Fulya Durak Aslan
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Hakan Kazan
Türkiye Komünist Hareketi
Osmaniye
-
Nurcan Akkaya
Türkiye Komünist Hareketi
Düzce
-
Meliha Kara
Türkiye Komünist Hareketi
Düzce
-
Gamze Topanlık
Türkiye Komünist Hareketi
Osmaniye
-
Samed Balçık
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Direncan Kırlangıç
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Ayten Harmancılar
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Murat Çelik
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Ziya Bahçeci
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Seda Berna Baykal
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Adem Yakar
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Hakan Yerlikaya
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Nuray Oral
Türkiye Komünist Hareketi
Kilis
-
Erdinç Eker
Türkiye Komünist Hareketi
Karabük
-
Zeki Yiğit Ural
Türkiye Komünist Hareketi
Yalova
-
Müjgan Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
Iğdır
-
Ömer Faruk Altanay
Türkiye Komünist Hareketi
Ardahan
-
Ahmet Açim
Türkiye Komünist Hareketi
Bartın
-
Gönül Yazıcı
Türkiye Komünist Hareketi
Şırnak
-
Mahir Asutay
Türkiye Komünist Hareketi
Batman
-
Melis Alkılıç
Türkiye Komünist Hareketi
Kırıkkale
-
Ahmet Özgür Kalkan
Türkiye Komünist Hareketi
Uşak
-
Uğur Tan
Türkiye Komünist Hareketi
Karaman
-
Aslı Tanta
Türkiye Komünist Hareketi
Aksaray
-
Gönül Kızıltan
Türkiye Komünist Hareketi
Zonguldak
-
Mahmut Tütüncü
Türkiye Komünist Hareketi
Yozgat
-
Yüksel Doğanay
Türkiye Komünist Hareketi
Van
-
Barış Mehmet Balcı
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Erkan Sarı
Türkiye Komünist Hareketi
Trabzon
-
Gökhan Erbil
Türkiye Komünist Hareketi
Tokat
-
Hüseyin Karaca
Türkiye Komünist Hareketi
Tekirdağ
-
Naciye Karaköçek
Türkiye Komünist Hareketi
Sivas
-
Zeynep Çiçek
Türkiye Komünist Hareketi
Sinop
-
Meryem Balta
Türkiye Komünist Hareketi
Siirt
-
Zeynep Karayel
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
Berjin Alp
Türkiye Komünist Hareketi
Sakarya
-
Umutcan Karaman
Türkiye Komünist Hareketi
Rize
-
Ece Okur
Türkiye Komünist Hareketi
Niğde
-
Halil Tecirli
Türkiye Komünist Hareketi
Ordu
-
Mert Deniz Altınoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Nevşehir
-
Sezgin Zevkibol
Türkiye Komünist Hareketi
Muş
-
Cihan Tan
Türkiye Komünist Hareketi
Muğla
-
Rim Rüya Metin
Türkiye Komünist Hareketi
Mardin
-
Özgür Özmen
Türkiye Komünist Hareketi
Malatya
-
Şevin Şenol
Türkiye Komünist Hareketi
Kahramanmaraş
-
Çayan Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Berfin Gülsoy
Türkiye Komünist Hareketi
Kütahya
-
Özer Çelik
Türkiye Komünist Hareketi
Kırşehir
-
Efkan Duman
Türkiye Komünist Hareketi
Kırklareli
-
Tamer Erik
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Adem Macar
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Pınar Avcı
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
-
Cennet Kuryen
Türkiye Komünist Hareketi
Kastamonu
-
Gülseren Ercan
Türkiye Komünist Hareketi
Kars
-
Koray Kaya
Türkiye Komünist Hareketi
Isparta
-
Yayla Gülşen
Türkiye Komünist Hareketi
Hakkari
-
Mehmet Makan
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
-
Ali Öztutan
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Erdal Yaşa
Türkiye Komünist Hareketi
Gümüşhane
-
Gürseli Kara
Türkiye Komünist Hareketi
Erzincan
-
Mehmet Ali Basa
Türkiye Komünist Hareketi
Giresun
-
Deniz Kurt
Türkiye Komünist Hareketi
Eskişehir
-
Serkan Bircan
Türkiye Komünist Hareketi
Erzurum
-
Sevinç Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Elazığ
-
Ezgi Oral Ulucan
Türkiye Komünist Hareketi
Edirne
-
Banu Yurttaş
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
-
Ali Kasap
Türkiye Komünist Hareketi
Denizli
-
Melike Taksim
Türkiye Komünist Hareketi
Çorum
-
Hakkı Has
Türkiye Komünist Hareketi
Çankırı
-
Kemal Kuçin
Türkiye Komünist Hareketi
Burdur
-
Mehmet Hadi Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Çanakkale
-
Şenol Saldıran
Türkiye Komünist Hareketi
Bolu
-
İdris Karataş
Türkiye Komünist Hareketi
Bitlis
-
Eren Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Bingöl
-
Murat İşler
Türkiye Komünist Hareketi
Bilecik
-
Soner Özalp
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Bedia Işık Erem
Türkiye Komünist Hareketi
Aydın
-
Kemal Çevik
Türkiye Komünist Hareketi
Artvin
-
Fatma Açıkgöz
Türkiye Komünist Hareketi
Amasya
-
Akif Alıcı
Türkiye Komünist Hareketi
Ağrı
-
Münevver Özcan
Türkiye Komünist Hareketi
Afyonkarahisar
-
Ersin Özdemir
Türkiye Komünist Hareketi
Adıyaman
-
Aslı Özçelik
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Mahir Mertcan Kızılırmak
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
İbrahim Talha Türkan
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Hayati Sarıbardak
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
İsmet Küçükler
Türkiye Komünist Hareketi
Adıyaman
-
Tolga Sakar
Türkiye Komünist Hareketi
Afyonkarahisar
-
Suat Güven
Türkiye Komünist Hareketi
Ağrı
-
Parla Güneş Buran
Türkiye Komünist Hareketi
Amasya
-
Fatma Sude Balatlı
Türkiye Komünist Hareketi
Aydın
-
Kadir Tanrıverdi
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
İbrahim Halil Asrağ
Türkiye Komünist Hareketi
Bingöl
-
Eyüp Ceyhan
Türkiye Komünist Hareketi
Bitlis
-
Ayla Yıldız
Türkiye Komünist Hareketi
Bolu
-
Zana Özkan
Türkiye Komünist Hareketi
Çanakkale
-
Melek Feyha İren
Türkiye Komünist Hareketi
Çorum
-
Yiğit Tuna
Türkiye Komünist Hareketi
Denizli
-
Vedat Karahan
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
-
Gülizar Yorgan
Türkiye Komünist Hareketi
Edirne
-
Hüseyin Kılıçaslan
Türkiye Komünist Hareketi
Erzurum
-
Murat Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
Eskişehir
-
Memnune Serpil Yaman
Türkiye Komünist Hareketi
Giresun
-
Ali Tutuş
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Tilbe Su Aslanpay
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Barış Bayhan
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
-
Hatice Mestanoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Hakkari
-
Funda Odabaş
Türkiye Komünist Hareketi
Kars
-
Berk Kaya
Türkiye Komünist Hareketi
Kastamonu
-
Mehmet Ceran
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
-
Gülser Han
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Yunus Kılci
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Muhammed Cemil Balta
Türkiye Komünist Hareketi
Kırklareli
-
Hanife Sava
Türkiye Komünist Hareketi
Kütahya
-
Mizgin Vural
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Turgut Berber
Türkiye Komünist Hareketi
Kahramanmaraş
-
Arjin Avci
Türkiye Komünist Hareketi
Mardin
-
Mehmet Destegül
Türkiye Komünist Hareketi
Muğla
-
Ahmet Koçar
Türkiye Komünist Hareketi
Muş
-
Güney Öngünç
Türkiye Komünist Hareketi
Nevşehir
-
Faruk Şen
Türkiye Komünist Hareketi
Ordu
-
Onur Yavuz
Türkiye Komünist Hareketi
Niğde
-
Nurgül Sarıkaya
Türkiye Komünist Hareketi
Rize
-
Halil Erel
Türkiye Komünist Hareketi
Sakarya
-
Serpil Göçemen
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
İlyas Kanatlı
Türkiye Komünist Hareketi
Siirt
-
Yusuf Taha Doğan
Türkiye Komünist Hareketi
Sivas
-
Uğur Kaya
Türkiye Komünist Hareketi
Tekirdağ
-
Hayrettin Torun
Türkiye Komünist Hareketi
Tokat
-
Yusuf Furkan Tekin
Türkiye Komünist Hareketi
Trabzon
-
Mehmet Akif Araz
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Rohiv Arpak
Türkiye Komünist Hareketi
Van
-
Burak Hanbeyoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Yozgat
-
Cengiz Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Zonguldak
-
Hüseyin Tunç
Türkiye Komünist Hareketi
Aksaray
-
Ercan Yavanoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Karaman
-
Sidar Zeynel Denizhan
Türkiye Komünist Hareketi
Uşak
-
Yakup Pehlivan
Türkiye Komünist Hareketi
Kırıkkale
-
Efe Ahmet Aslan
Türkiye Komünist Hareketi
Batman
-
Damla Kara Korkmaz
Türkiye Komünist Hareketi
Şırnak
-
Hamdi Kadir Hamdioğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Yalova
-
Şevval Daşdemir
Türkiye Komünist Hareketi
Karabük
-
Ahmet Tarık Yenil
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Gülin Kara
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Seyhun Sarıtaş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Eda Nur Aksoy
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Şiar Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Fatma Yakoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Emrecan Alpargun
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Özgür Yurtsever
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Ahmet Dalyan
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Özgür Baran Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Cengiz Oral
Türkiye Komünist Hareketi
Osmaniye
-
Diyar İşcen
Türkiye Komünist Hareketi
Düzce
-
Feride Zahide Türkmen
Türkiye Komünist Hareketi
Osmaniye
-
Cihan İlter
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Cem Gözüaçık
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Meriç Basa
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Gezal Arın
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Kasım Turan
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Ümmügülsüm Şahin
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Şahin Çalışkan
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Suat Erdem
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Ali Rıza Gültekin
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Ali Ayık
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Bülent Barış Demirel
Türkiye Komünist Hareketi
Şırnak
-
Deniz Cevahir Kaya
Türkiye Komünist Hareketi
Batman
-
Murat Can Karabudak
Türkiye Komünist Hareketi
Aksaray
-
Evrim Kaya
Türkiye Komünist Hareketi
Zonguldak
-
Dilara Kara
Türkiye Komünist Hareketi
Yozgat
-
Azmi İhsanoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Van
-
Hasan Gevger
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Gizem Kurtyiğit
Türkiye Komünist Hareketi
Trabzon
-
Ali Can Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Tokat
-
Muhammed Kerim Kırıcı
Türkiye Komünist Hareketi
Tekirdağ
-
Binali Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Sivas
-
Tayfun Dağlı
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
Abdurrahman İlhan
Türkiye Komünist Hareketi
Sakarya
-
Atakan Köprülülü
Türkiye Komünist Hareketi
Ordu
-
Meryem Denizkıran
Türkiye Komünist Hareketi
Muğla
-
Ebru Gülüstan
Türkiye Komünist Hareketi
Mardin
-
Ahmet Türker Taşcı
Türkiye Komünist Hareketi
Malatya
-
Yaşar Dertli
Türkiye Komünist Hareketi
Kahramanmaraş
-
Rezan Bali
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Erdal Eren Bayar
Türkiye Komünist Hareketi
Kütahya
-
Ahmet Özgür Keskin
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Cüneyt Ağar
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Berkan Derun
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
-
Ulaş Cengiz Kumanlı
Türkiye Komünist Hareketi
Isparta
-
Tuğba Canpolat Kırlangıç
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
-
Abdullah Tutuş
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Sinem Kotan
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Yeşim Çakar
Türkiye Komünist Hareketi
Giresun
-
Sakine Yorgan
Türkiye Komünist Hareketi
Eskişehir
-
Uğur Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Erzurum
-
Ruhi Çanlıoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Edirne
-
Ergin Er
Türkiye Komünist Hareketi
Elazığ
-
Nursel Kararlı
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
-
Tolga Genç
Türkiye Komünist Hareketi
Denizli
-
Özgür Çilek
Türkiye Komünist Hareketi
Çorum
-
Serap Çetinkaya
Türkiye Komünist Hareketi
Çanakkale
-
Yeter Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Yeter Türkeş Çevik
Türkiye Komünist Hareketi
Aydın
-
Dürdane İpekçi
Türkiye Komünist Hareketi
Ağrı
-
Fatih Kadir Birsin
Türkiye Komünist Hareketi
Afyonkarahisar
-
Mustafa Layık
Türkiye Komünist Hareketi
Adıyaman
-
Figen Topal
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Yusuf Erdem
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Hilal Mut
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Derya Sırbudak
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Barış Doğan
Türkiye Komünist Hareketi
Adıyaman
-
Selma Doğan
Türkiye Komünist Hareketi
Afyonkarahisar
-
Cem Solmaz
Türkiye Komünist Hareketi
Aydın
-
Saadet Açim
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Sinan Cem Apaydın
Türkiye Komünist Hareketi
Denizli
-
Bayram İpekçi
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
-
Fatma Gülgen
Türkiye Komünist Hareketi
Elazığ
-
Nuriye Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Erzurum
-
Atakan Akaslan
Türkiye Komünist Hareketi
Eskişehir
-
Hüseyin Kaan Erdoğan
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Uğur Ertaş
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Meriç Çevik
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
-
Umut Kuruç Kılçer
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
-
Onur Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Afşin Burak Umar
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
İbrahim Özbunar
Türkiye Komünist Hareketi
Kütahya
-
Sabahat Oğuz
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Umut Can Atmaca
Türkiye Komünist Hareketi
Kahramanmaraş
-
Miray Ercan
Türkiye Komünist Hareketi
Malatya
-
Tuğçe Acar
Türkiye Komünist Hareketi
Mardin
-
Sinem Dönmez
Türkiye Komünist Hareketi
Muğla
-
Akay Dalyan
Türkiye Komünist Hareketi
Ordu
-
Volkan Arslan
Türkiye Komünist Hareketi
Sakarya
-
Dilan Karatay
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
Selin Erdoğan
Türkiye Komünist Hareketi
Sivas
-
Onur Kayabaş
Türkiye Komünist Hareketi
Tekirdağ
-
Rojda Dolgun
Türkiye Komünist Hareketi
Tokat
-
Eren Özen
Türkiye Komünist Hareketi
Trabzon
-
Emre Albay
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Mir Arjen Sansur
Türkiye Komünist Hareketi
Van
-
Özgür Doğan Özkök
Türkiye Komünist Hareketi
Zonguldak
-
Özkan Taksim
Türkiye Komünist Hareketi
Batman
-
Yurdan Kaya Keçeci
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Gizem Öksüz
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Tuncay Yazıcı
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Ozan Demircan
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Batuhan Sayman
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Ali Akif Ece
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Sevcan Bağlan
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Haydar Sütçü
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Ahmet Karadaş
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Furkan Nejdet İncedere
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Dilara Özkurt
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Fatih Kaan Kavuşan
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Tahir Günaydın
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Suat Gençağ
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Gülten Topay Bilgi
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Emre Tuğberk Şahin
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Muhammed Yağız Pekrü
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Zafer Birsin
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
İbrahim Özyürek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Volkan Altaş
Türkiye Komünist Hareketi
Van
-
Bihter Bayer Seyhan
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Sinan Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Trabzon
-
Fevzi Sağır
Türkiye Komünist Hareketi
Tekirdağ
-
Sinan Deniz Orhan
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
Dilek Günsel Doğan
Türkiye Komünist Hareketi
Sakarya
-
Fatmanur Sönmez
Türkiye Komünist Hareketi
Ordu
-
Birgül Zöngür
Türkiye Komünist Hareketi
Muğla
-
Melisa Ateş
Türkiye Komünist Hareketi
Mardin
-
Deniz Düzgün
Türkiye Komünist Hareketi
Malatya
-
Volkan Gültekin
Türkiye Komünist Hareketi
Kahramanmaraş
-
Serap Bayraktutan
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Ecem Oktay
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Başak Odabaş
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
-
Engin Çaydan
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
-
Serdar Doğan
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Mehmet Eynallı
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Buket Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
Eskişehir
-
Yağmur Balıkçı
Türkiye Komünist Hareketi
Erzurum
-
Fatih Er
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
-
Aydın Adikti
Türkiye Komünist Hareketi
Denizli
-
Tülay Çoban
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Selver Doğanay
Türkiye Komünist Hareketi
Aydın
-
Elif Doğan
Türkiye Komünist Hareketi
Afyonkarahisar
-
Murat Taksim
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Heybet Kanat
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Seyit Güney Özdamar
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Aykut Çavuş
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Duygu Çamlıca
Türkiye Komünist Hareketi
Aydın
-
Enver Burak Yurttaş
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Mertcan Menteş
Türkiye Komünist Hareketi
Denizli
-
Mert Yağmur
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
-
Ahmet Karabıyık
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Ahmet Yorgan
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Semra Göktaş
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
-
Suphan Sucuğ
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
-
Atakan Sava
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Muzaffer İnci Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Hüseyin Öner
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Mehmet Halisdemir
Türkiye Komünist Hareketi
Kahramanmaraş
-
Taylan Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Muğla
-
Ercan Ötünç
Türkiye Komünist Hareketi
Sakarya
-
Kadir Küçükaltun
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
Deniz Dikmen
Türkiye Komünist Hareketi
Tekirdağ
-
Deniz Çağli
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Servet Fidan
Türkiye Komünist Hareketi
Van
-
Ali Ertan Köymen
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Cahit Albayrak
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Muhsin Doğu Yüceil
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Ahmet Kırdaloğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Berke Başbuğa
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Büşra Tan
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Tuba Pehlivan
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Yurdagül Saldıran
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Savaş Gemicioğlu
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Efe Erdem
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Mehmed Yuşa Ergüven
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Özer Aydoğdu
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Zafer Atun
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Sinan Karaköçek
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Mert Ali Şenol
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Nizameddin Karadaş
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Gülben Erdem
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Mustafa Tunçay
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Ayşe Turhan Ercan
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Umut Tizci
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Kadir Usta
Türkiye Komünist Hareketi
Van
-
Arjin Arın
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Sevim Gerekli
Türkiye Komünist Hareketi
Tekirdağ
-
Ecem Gülen Çalışkan
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
Emre Can
Türkiye Komünist Hareketi
Sakarya
-
Yiğit Niyazi Temiroğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Kahramanmaraş
-
Serpil Berber
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Ali Yıldız
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Hüseyin Sucuğ
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Songül Ok Çataltepe
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
-
Bahar İzdal Çaydan
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
-
Maksut Kamit
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Hünerment Boral
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Senem Baydemir
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
-
Orhan Şan
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Yafet Yardım
Türkiye Komünist Hareketi
Aydın
-
Barış Atasayar
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Uğur Şabudak
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Uluç Çağrı Yeltekin
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Sunay Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Naile Çağli
Türkiye Komünist Hareketi
Balıkesir
-
Birhat Acar
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
-
Renas Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Meryem İpek Ertaş
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Fırat Çağdaş Ay
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
-
Bilgütay Hakkı Durna
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
-
Banu Suzan Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Beste Balta
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Simge Sava
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Nilay Dalyan
Türkiye Komünist Hareketi
Samsun
-
Hamza Çelik
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Erdoğan Ok
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Bülent Ercan
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Melis Özpiriççi
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Hakan Aslan
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Nuriye Karadaş
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Enes Yayla
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Baran Köstek
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Ekrem Yavuz Balta
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Menşure Kaya
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Hüseyin Gülşen
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Doğukan Baybars
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Nazlı Gülçin Gedleç
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Deniz Kocaboğa
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Mehmet Buha Pertev Tunç
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Deniz Önder
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Besim Tuzlu
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Zafer Kadri Ayal
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Melike Güneşer
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Hacer Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Şafak Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Fatma Karaaslan
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Yağmur Eylül Sever
Türkiye Komünist Hareketi
Manisa
-
Dilek Bulsun
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Ozan Keçeci
Türkiye Komünist Hareketi
Kayseri
-
Batuhan Baybars
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
-
Cumhur Tamer Taşcı
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Mirhat Boral
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Gülden Bilgili
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
-
Yıldız Usluer
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Şerefnur Etker
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Huri Melek Kırhan
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Hüseyin Canki
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Ramazan Denizhan
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
-
Pembe Türken
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Süleyman Keskin
Türkiye Komünist Hareketi
Hatay
-
Mustafa Deniz Bakanlar
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
-
Cem Kuş
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Cansu Çakar
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Haydar Çamyurdu
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Serkan İroç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Oktay Özcan
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Melih Memiş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Uğur Aykut
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Pehlivan Kızılırmak
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Eylül İşbilir
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Mücahit Mustafa Eren
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Adem Ferhan Erdem
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Mert Torun
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Devrim Barış Erdağı
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Cihat Satıcı
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Coşkun Yazıcı
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Kaancan Azat Şimşek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Sanem Ezgi Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Arzu Yılbaş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Rüya Çengel
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Ülfet Kirmit Basa
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Serhat Erbil
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
-
Mehmet Göktepe
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Ali Avcı
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
-
Semra Aşık
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Bahar Bulut
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Meriç Ünver
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Mirav Çelik
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Ozan Ovalı
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Yunus Sancak
Türkiye Komünist Hareketi
Mersin
-
Yeter Yeşim Yıldırım
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Evren Ünver
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Hasan Tecirli
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Mehmet Vedat Şerifoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Fatma Yerlikaya
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Gökdeniz Altuntaş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Erhan Uygun
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Gülcan Karadaş
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Ali Akanoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Selin Asya Arslan
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Hamza Aksoy
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Güney Deniz Çepiç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Avni Sevinç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Osman Naci Balta
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Kenan Canpolat
Türkiye Komünist Hareketi
Şanlıurfa
-
Yasemin Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
Kocaeli
-
Ersan Solmaz
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Deniz Canpolat
Türkiye Komünist Hareketi
Gaziantep
-
Harun Korkmaz
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Siraç Cancan
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Murat Doğan
Türkiye Komünist Hareketi
Adana
-
Abdullah Bekçi
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Esranur Birsin
Türkiye Komünist Hareketi
Konya
-
Leyla Öz
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Umutcan Yitük
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Davut Sinan Altuntaş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Bora Çolakoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Helin Özkurt
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Sevilay İşler
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Önder Bulut
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Merve Karadeniz
Türkiye Komünist Hareketi
Antalya
-
Erdem Ağırgöl
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Tahsin Erbaş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Savaş Çakan
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Hasan Ergün
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Elif Ayık
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Cenker Ertuş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Serhat Elvan Temiroğlu
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Mehmet Arikan
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Yusuf Işık
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Mehmet Ali Akkaya
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Mehmet Gültekin
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Abdullah Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Damla Aktaş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Arslan Kösedağ
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
İpek Balta
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Kısmet Küçükler
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Evin Soylu
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Hikmet Yaman
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Mustafa Kılınç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Dilsaz Padar
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Eylem Kol
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Taner Günaydın
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Uğur Can Aydın
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Kudret Öz
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Merdan Gültekin
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Metin Ayçiçek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Nesrin Tizci
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Özgür Gürbüz
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Aynur Ertürk
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Şaduman Özyürek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Elif Sevinç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Doğukan Morkoç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Rıza Yücel
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Cihanşah Karayel
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Rıza Şahin
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Muhammet Ali Kaya
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Enes Demir
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Abdulhakim Poyraz
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Dilek Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Emrah Özbek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Miran Ronahi Avci
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Erdoğan Yitük
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Onur Uyğun
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Hayati Aktuna
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Metehan Arslan
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Cemal Kutsi Şen
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Süleyman Işıkcevahir
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge