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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜNEY ÖNGÜNÇ

Güney Öngünç

Türkiye Komünist Hareketi
Güney Öngünç
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Nevşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı