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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ECE OKUR

Ece Okur

Türkiye Komünist Hareketi
Ece Okur
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Niğde
Kaynak: Anadolu Ajansı