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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SİNAN DENİZ ORHAN

Sinan Deniz Orhan

Türkiye Komünist Hareketi
Sinan Deniz Orhan
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı