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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DAMLA KARA KORKMAZ

Damla Kara Korkmaz

Türkiye Komünist Hareketi
Damla Kara Korkmaz
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı