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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FEVZİ SAĞIR

Fevzi Sağır

Türkiye Komünist Hareketi
Fevzi Sağır
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı