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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİLARA KARA

Dilara Kara

Türkiye Komünist Hareketi
Dilara Kara
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı