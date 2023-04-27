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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

KAPAKLI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KAPAKLI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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KAPAKLI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 77,415 | Katılım Oranı: %88.26
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.5635,938 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %35.0923,542 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %5.53,693 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.243,517 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.49330 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1279 oy
%100
Seçmen Sayısı: 59,787 | Katılım Oranı: %76.35
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.2422,157 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %4520,248 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.762,593 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 36,917 oy 0
Millet İttifakı
%0 25,581 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%43.61 29,263 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%28.47 19,105 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.41 7,654 oy 0
İyi Parti
%8.85 5,940 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%6.56 4,404 oy 0
Saadet Partisi
%0.8 536 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.34 229 oy 0
Vatan Partisi
%0.15 103 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.12 81 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı