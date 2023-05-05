-
Sibel Suiçmez
Cumhuriyet Halk Partisi
Trabzon
-
Oktay Açar
Büyük Birlik Partisi
Trabzon
-
Yahya Demeli
Millet Partisi
Trabzon
-
Bektaş Akkuş
Hak ve Özgürlükler Partisi
Trabzon
-
Adil Karaismailoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Trabzon
-
Süleyman Hacıbektaşoğlu
Türkiye İşçi Partisi
Trabzon
-
Yahya Oskay
Türkiye Komünist Hareketi
Trabzon
-
Hikmet Akbulut
Sol Parti
Trabzon
-
Erkan Armutcı
Memleket Partisi
Trabzon
-
Osman Nuri Saral
Vatan Partisi
Trabzon
-
Süleyman Pulat
Yeniden Refah Partisi
Trabzon
-
Fatma Biçer
Yeşil Sol Parti
Trabzon
-
Yavuz Aydın
İyi Parti
Trabzon
-
Özcan Aydınlı
Yenilik Partisi
Trabzon
-
Soner Babuşcu
Adalet Partisi
Trabzon
-
Narin Bayram
Halkın Kurtuluş Partisi
Trabzon
-
Ahmet Birinci
Türkiye Komünist Partisi
Trabzon
-
Hüseyin Karahan
Hüseyin Karahan
Trabzon
-
Buğra Çetinkaya
Zafer Partisi
Trabzon
-
Ahmet Kaya
Cumhuriyet Halk Partisi
Trabzon
-
Yavuz Tellioğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Trabzon
-
Mehmet Yazıcı
Büyük Birlik Partisi
Trabzon
-
Abdurrahman Pınar
Hak ve Özgürlükler Partisi
Trabzon
-
Mustafa Şen
Adalet ve Kalkınma Partisi
Trabzon
-
Yavuz Kaynar
Türkiye İşçi Partisi
Trabzon
-
Ayşe Durmuş
Memleket Partisi
Trabzon
-
Bekir Uzunoğlu
Sol Parti
Trabzon
-
Erkan Sarı
Türkiye Komünist Hareketi
Trabzon
-
İsmail Çil
Vatan Partisi
Trabzon
-
Abdul Özcan
Yeşil Sol Parti
Trabzon
-
Mustafa Durmuş
Yeniden Refah Partisi
Trabzon
-
Aslan Güner
İyi Parti
Trabzon
-
Can Aras Yazıcı
Yenilik Partisi
Trabzon
-
Metehan Karakaya
Türkiye Komünist Partisi
Trabzon
-
Selçuk Akbina
Halkın Kurtuluş Partisi
Trabzon
-
Ünal Kavi
Adalet Partisi
Trabzon
-
Havva Lakutoğlu
Zafer Partisi
Trabzon
-
Teoman Yılmaz
Teoman Yılmaz
Trabzon
-
Murat Özçilingir
Cumhuriyet Halk Partisi
Trabzon
-
Şener Pul
Milliyetçi Hareket Partisi
Trabzon
-
Kağan Mumcu
Büyük Birlik Partisi
Trabzon
-
Kenan Sarı
Millet Partisi
Trabzon
-
Yusuf Gemicioğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Trabzon
-
Yılmaz Büyükaydın
Adalet ve Kalkınma Partisi
Trabzon
-
Ömür Özdemir
Türkiye İşçi Partisi
Trabzon
-
Yılmaz Gürsoy
Vatan Partisi
Trabzon
-
Yusuf Furkan Tekin
Türkiye Komünist Hareketi
Trabzon
-
Veysel Çolak
Sol Parti
Trabzon
-
Abdulkerim Karaca
Yeniden Refah Partisi
Trabzon
-
Hanife Sever
Yeşil Sol Parti
Trabzon
-
Serpil Akçay
İyi Parti
Trabzon
-
Ali Kemal Aydın
Yenilik Partisi
Trabzon
-
Meryem Kuru
Adalet Partisi
Trabzon
-
Reyhan Cantaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Trabzon
-
Özgür Murat Büyük
Türkiye Komünist Partisi
Trabzon
-
Atahan Tellioğlu
Zafer Partisi
Trabzon
-
Musa Hacıoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Trabzon
-
Edanur Altıntaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Trabzon
-
Nurgül Yılmaz
Büyük Birlik Partisi
Trabzon
-
Ahmet Arif Öles
Hak ve Özgürlükler Partisi
Trabzon
-
Nurşan Pekşen
Millet Partisi
Trabzon
-
Vehbi Koç
Adalet ve Kalkınma Partisi
Trabzon
-
Emine Spor
Türkiye İşçi Partisi
Trabzon
-
Ahmet Üçüncü
Memleket Partisi
Trabzon
-
Tahsin Civelek
Sol Parti
Trabzon
-
Gizem Kurtyiğit
Türkiye Komünist Hareketi
Trabzon
-
Harun Bülbül
Vatan Partisi
Trabzon
-
İbrahim Baykan
Yeşil Sol Parti
Trabzon
-
Emin Menşur
Yeniden Refah Partisi
Trabzon
-
Tahsin Akyüz
İyi Parti
Trabzon
-
Ahmet Doğan
Yenilik Partisi
Trabzon
-
Rıdvan Murat Gökay
Türkiye Komünist Partisi
Trabzon
-
Celil Çevik
Halkın Kurtuluş Partisi
Trabzon
-
Mevlüt Eren Bayraktar
Adalet Partisi
Trabzon
-
Taha Eren Eyüpoğlu
Zafer Partisi
Trabzon
-
İlker Akıncı
Cumhuriyet Halk Partisi
Trabzon
-
Yusuf Çakmak
Milliyetçi Hareket Partisi
Trabzon
-
Mehmet Üçüncü
Büyük Birlik Partisi
Trabzon
-
Yüksel Soytürk
Millet Partisi
Trabzon
-
Meryem Sürmen
Adalet ve Kalkınma Partisi
Trabzon
-
Asil Madenli
Türkiye İşçi Partisi
Trabzon
-
Nihat Sağır
Vatan Partisi
Trabzon
-
Eren Özen
Türkiye Komünist Hareketi
Trabzon
-
Aydın Beker
Sol Parti
Trabzon
-
Doğan Emirzeoğlu
Memleket Partisi
Trabzon
-
Nurettin Karadeniz
Yeşil Sol Parti
Trabzon
-
Akın Çelik
İyi Parti
Trabzon
-
Burhan Ongür
Yenilik Partisi
Trabzon
-
Pınar Olçay Ruhuşen
Adalet Partisi
Trabzon
-
Gülsün Nalinci
Halkın Kurtuluş Partisi
Trabzon
-
Serime Karataş
Türkiye Komünist Partisi
Trabzon
-
Bilal Malkoç
Zafer Partisi
Trabzon
-
Mustafa Erdi Çakır
Cumhuriyet Halk Partisi
Trabzon
-
Murat Aksoy
Milliyetçi Hareket Partisi
Trabzon
-
Ali Üzüm
Büyük Birlik Partisi
Trabzon
-
Kahraman Gökçen
Hak ve Özgürlükler Partisi
Trabzon
-
Esma Ersen
Millet Partisi
Trabzon
-
Zafer Ofluoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Trabzon
-
Kemal Bakırcı
Türkiye İşçi Partisi
Trabzon
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Utku Arslan
Memleket Partisi
Trabzon
-
Mehmet Akcelep
Sol Parti
Trabzon
-
Sinan Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Trabzon
-
Ali Bayraktar
Vatan Partisi
Trabzon
-
İsmail Cavga
Yeşil Sol Parti
Trabzon
-
Tuba Bilgin
Yeniden Refah Partisi
Trabzon
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Bülent Arslan
İyi Parti
Trabzon
-
Bora Alkaç
Yenilik Partisi
Trabzon
-
Sevda Kıran
Türkiye Komünist Partisi
Trabzon
-
Ümit Çelik
Halkın Kurtuluş Partisi
Trabzon
-
Halil Demirok
Adalet Partisi
Trabzon
-
Emin Yaşar
Zafer Partisi
Trabzon