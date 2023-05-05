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Nilgün Dalkılıç
Milliyetçi Hareket Partisi
Tunceli
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Durmuş Boztuğ
Büyük Birlik Partisi
Tunceli
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Hakan Özer
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tunceli
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Ayşe Fırat
Yeniden Refah Partisi
Tunceli
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Ayten Kordu
Yeşil Sol Parti
Tunceli
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Hasan Dursun
Millet Partisi
Tunceli
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Aydın Özatlı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Tunceli
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Yaşar Yamaç
Türkiye Komünist Hareketi
Tunceli
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Oktay Evsen
Sol Parti
Tunceli
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Hıdır Sarıbuğa
Memleket Partisi
Tunceli
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Hüsniye Karakoyun
Cumhuriyet Halk Partisi
Tunceli
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Hıdır Açıkbaş
Adalet Partisi
Tunceli
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Ali Mehdi Dönmez
Halkın Kurtuluş Partisi
Tunceli
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Celal Ateş
Türkiye Komünist Partisi
Tunceli
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Hasan Palancı
Genç Parti
Tunceli
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Erdoğan Sarı
Anavatan Partisi
Tunceli
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Ali Hıdır Dinçer
Yenilik Partisi
Tunceli
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Halil Hakan Erçelebi
Milli Yol Partisi
Tunceli
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Aslı Hızır
Güç Birliği Partisi
Tunceli
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Rozan Ali Fayık
İyi Parti
Tunceli