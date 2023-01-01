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Nazlı Ece Mutlu
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
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Bilal Doğan
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
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Gülseren Kılıçcıoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
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Kemal Küçükkoçkaya
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
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Dilek Demir
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
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Haydar Yılmaz
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
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Hatice Kıral Gürkan
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
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Mehmet Aksoy
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
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Sevil Uçar
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
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Osman Ozan Kapar
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
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Sevimnur Aydın
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
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Durali Kapar
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
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Canel Durak
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
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Caner Gökmen
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
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Elfiye Narin
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
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Ayşe Kılınç
Türkiye Komünist Partisi
Antalya