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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BURAK ÖZDEMİR

Burak Özdemir

Türkiye Komünist Partisi
Burak Özdemir
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı