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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SAMET TOPSEVER

Samet Topsever

Türkiye Komünist Partisi
Samet Topsever
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı