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Suat Ayaz
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
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Barış Fırat
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
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Hayri Kırıcı
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
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Aysel Kahraman
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
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Deniz Kahraman
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
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Eren Ladikli
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
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Hafize Kazcı
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
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Serhan Erkanlı
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
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Ali Kadir Oğuz
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
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Selda Özdemir
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
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Alper Solak
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
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Özlem Olgeç
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
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Nadir Yavuzkan
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep