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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELGİN ALKAN

Belgin Alkan

Türkiye Komünist Partisi
Belgin Alkan
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı