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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜLPERİ PUTGÜL KÖYBAŞI

Gülperi Putgül Köybaşı

Türkiye Komünist Partisi
Gülperi Putgül Köybaşı
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı