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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MÜMTAZ AKTAŞ

Mümtaz Aktaş

Türkiye Komünist Partisi
Mümtaz Aktaş
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı