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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ÖZBAĞCI

Mehmet Özbağcı

Türkiye Komünist Partisi
Mehmet Özbağcı
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Karabük
Kaynak: Anadolu Ajansı