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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ AYTAÇ MEHMETOĞLU

Ali Aytaç Mehmetoğlu

Türkiye Komünist Partisi
Ali Aytaç Mehmetoğlu
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Kars
Kaynak: Anadolu Ajansı