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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ULAŞ ÖZER

Ulaş Özer

Türkiye Komünist Partisi
Ulaş Özer
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Kastamonu
Kaynak: Anadolu Ajansı