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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATMA SİNEMCE ŞAHİN

Fatma Sinemce Şahin

Türkiye Komünist Partisi
Fatma Sinemce Şahin
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
Kaynak: Anadolu Ajansı