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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BERKE ÖZDEMİR

Berke Özdemir

Türkiye Komünist Partisi
Berke Özdemir
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Kırklareli
Kaynak: Anadolu Ajansı