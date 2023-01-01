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Aydaner Aktaş
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
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Rüveyda Betül Süslü
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
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Önder Erginer
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
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Vildan Zeynep Sayıner
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
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Tarık Bozkurt
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
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Yaşargül Oymak
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
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Ayşe Şimşek
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
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Gülnur Anlar
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
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Erdoğan Boztepe
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
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Öner Ada
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
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Ferhat Aygün
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
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Fatih Beyaztaş
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
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Damla Karabulut
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli