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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAŞARGÜL OYMAK

Yaşargül Oymak

Türkiye Komünist Partisi
Yaşargül Oymak
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı