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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TURGAY TUNÇ

Turgay Tunç

Türkiye Komünist Partisi
Turgay Tunç
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı