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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİLARA NUR TİRYAKİ

Dilara Nur Tiryaki

Türkiye Komünist Partisi
Dilara Nur Tiryaki
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı