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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZÜHAL KURT

Zühal Kurt

Türkiye Komünist Partisi
Zühal Kurt
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı