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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DÜZGÜN NARİN

Düzgün Narin

Türkiye Komünist Partisi
Düzgün Narin
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Muğla
Kaynak: Anadolu Ajansı