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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KEMAL MURAT KIRÇALI

Kemal Murat Kırçalı

Türkiye Komünist Partisi
Kemal Murat Kırçalı
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı