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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERCAN DİRİL

Ercan Diril

Türkiye Komünist Partisi
Ercan Diril
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı