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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALİL ÇALIŞKAN

Halil Çalışkan

Türkiye Komünist Partisi
Halil Çalışkan
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı