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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CİHAN POLAT

Cihan Polat

Türkiye Komünist Partisi
Cihan Polat
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı